Deputado Cabo Sabino nega qualquer aliança com os Ferreira Gomes

O deputado federal Cabo Sabino (PR) negou em vídeo divulgado nas redes sociais qualquer ligação com a família do ex-governador Cid Gomes. A informação havia sido divulgada no programa ‘Da Hora’ da TV União, e fazia relação com o trabalho da esposa do parlamentar que é servidora da Prefeitura de Caucaia.





Cabo Sabino também deixou claro que não é da base do governador Camilo Santana.





“Desafio a esposa de qualquer deputado federal trabalhar na Prefeitura, pra ganhar R$ 3 mil, saindo de casa 6h da manhã”, ressalta o parlamentar.





Mudança de partido





A direção nacional do PHS confirmou nesta semana que terá um novo diretório no Ceará, comandado pelo deputado Cabo Sabino. O lançamento acontecerá no próximo dia 27 de dezembro e a filiação do parlamentar também pode acontecer nos próximos dias.





Veja na íntegra o vídeo abaixo:

Via Cearanews7