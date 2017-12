Estado já registrou 4.748 assassinatos e deve fechar o ano com recorde de mais de 5 mil mortos

Faltando ainda 27 dias para o fim de 2017, as estatísticas da Segurança Pública no Ceará, no quesito Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs), que correspondem aos homicídios, latrocínios e lesões corporais que resultam e morte, apresentam números estratosféricos. O recorde histórico de assassinatos em um único ano (4.439, em 2014) já foi quebrado no mês passado e, agora, os números avançam para chegar ao fim do ano com mais de cinco mil mortos. Em novembro, 473 pessoas foram executadas no Ceará, e no acumulado do ano, já são 4.748. Em 2016 inteiro foram 3.407.





Após mais um fim de semana violento, o Homicidômetro (contador de homicídios no Ceará em 2017) confirma os 4.748 mortos em assassinatos no estado desde o dia 1º de janeiro ao dia 3 de dezembro. Somente entre a última sexta-feira (1º) e o domingo (3), foram 55 casos de crimes de morte no Ceará inteiro. E os números ainda são parciais.





A escalada do crime em Fortaleza, sua região metropolitana e no interior do estado atinge desde a Capital, com cerca de 2,6 milhões de habitantes, a cidades de pequeno porte, onde a violência também se faz presente com o tráfico de drogas.





Neste fim de semana, apenas entre a manhã de sexta-feira (1º) e a tarde do domingo, 17 pessoas foram assassinadas na Capital, com o registro de, pelo menos, três casos de duplos homicídios, nos bairros Antônio Bezerra, Cais do Porto e Curió. Porém, ocorreram homicídios também nos bairros Pedras, Conjunto Palmeiras (dois crimes), Jardim das Oliveiras, Elleri, Serrinha, Tauape, Barroso, José Walter e no Jangurussu.





Onde pessoas foram também assassinadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Destaque negativo para a cidade de Horizonte, onde no intervalo de menos de 24 horas, três pessoas foram assassinadas nos bairros Centro, Mangueiral e Dourados. Entre as vítimas, estava um agente da Segurança Pública, integrante da Guarda Municipal. Além dos três assassinatos em Horizonte, ocorreram crimes de morte também nos Municípios de Caucaia (3), Maracanaú (2), Maranguape (2) e São Gonçalo do Amarante.





Sertão





Em novembro, 163 pessoas foram assassinadas no interior do Ceará, sendo 85 nos Municípios que compõem a área Interior Sul e mais 78 no Interior Norte. Já na Região Metropolitana de Fortaleza foram mais 123 óbitos violentos.





Cidades como Sobral, Juazeiro do Norte, Russas, Mombaça e Tabuleiro do Norte estão entre as que apresentam maiores taxas de homicídios no interior. Já na Região Metropolitana, as “campeãs” no ranking das mais violentas são Caucaia, Maracanaú, Pacajus e Horizonte.





VEJA O BALANÇO PARCIAL DOS HOMICÍDIOS NO CEARÁ EM NOVEMBRO/2017:





Fortaleza/Capital ...... 187





R. Metropolitana ...... 123





Interior Norte ............ 78





Interior Sul ................ 85





TOTAL .................... 473





(Jornalista Fernando Ribeiro)