EUA: Câmara aprova corte de impostos, na maior vitória de Trump

Texto já foi aprovado pelo Senado e deve ser sancionado por Trump; corte de impostos deve chegar a US$ 1,5 trilhão em dez anos.

WASHINGTON – A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na tarde desta quarta-feira (20/12), a reforma fiscal que corta de maneira radical os impostos dos americanos mais ricos, na maior vitória legislativa do presidente Donald Trump em seu primeiro ano de mandato. O projeto passou com 224 votos a favor e 201 contra.





O texto já foi aprovado pelo Senado e deve ser sancionado pelo líder republicano antes do Natal. O corte de impostos deve chegar a US$ 1,5 trilhão em dez anos, na maior revisão estrutural desde 1986.





A nova lei entra em vigor em 12 dias e os órgãos americanos terão de correr para adequar procedimentos às novas cobranças.





Os republicanos em algumas semana passaram por cima da oposição dos democratas em um esforço para reduzir os impostos para as empresas e para os ricos, ao mesmo tempo em que ofereceram alívio tributário temporário e misto para trabalhadores e famílias.





A Câmara dos Deputados aprovou o pacote de impostos na terça-feira à tarde e o Senado aprovou o projeto de lei nas primeiras horas desta quarta-feira em uma votação por 51 a 48. A Casa, porém, teve que devolvê-lo à Câmara para uma votação final devido a um empecilho processual.





A legislação ampla e financiada pela dívida reduz o imposto de renda corporativo dos EUA para 21%, ante 35%, dá a outros empresários uma nova dedução de 20 por cento sobre a receita e também reestrutura como os EUA taxam as multinacionais de acordo com a forma como as maiores empresas do país têm recomendado há anos.





Os democratas criticaram a legislação dizendo ser um prêmio para os mais ricos e as empresas que ampliará a diferença de renda entre ricos e pobres e acrescentará US$ 1,5 trilhão à dívida nacional de US$ 20 trilhões ao longo da próxima década.





(Metrópoles)