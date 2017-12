FLANELINHAS BOTAM TERROR NAS RUAS DE SOBRAL!

Nossa equipe de reportagem tem recebido várias denúncias de flanelinhas que estão danificando motocicletas no entorno da Praça de Cuba. As denúncias são de que funcionários que trabalham nas lojas próximas a Praça de Cuba, e que estacionam suas motocicletas ao lado da praça e não pagam aos flanelinhas, estão sendo vítimas de danos, ou seja, os flanelinhas estão cortando os bancos com estilete e também estão quebrando as lanternas das motocicletas.





Os denunciantes solicitam da Prefeitura de Sobral uma solução urgente para esse grave problema.