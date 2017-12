Mais uma vítima dos furtos dentro do Detran de Sobral

As pessoas que tiveram seu veículo apreendido em blitz na região Norte e que teve o veículo levado para o depósito do Detran de Sobral continuam tendo surpresa desagradável. A mais nova vítima foi o motoqueiro Francisco Edmar Vasconcelos. Segundo ele, estava viajando de Santana do Acaraú a Sobral pela CE 178 na manhã do último dia 16 de dezembro, quando foi parado por uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual, seu veiculo estava com o IPVA e o licenciamento atrasados e foi apreendido pela autoridade policial.





Depois de pagar R$ 1.430,00 de impostos e R$ 130,00 pelo reboque e estadia do veiculo no depósito do Detran em Sobral, foi busca-lo na manhã da quarta-feira, dia 20, e teve uma surpresa, o veiculo estava depenado. Francisco Edmar que relatou que levaram pneus, bateria, o tanque estava arranhado e muitas peças soltas ou ausentes.

Ainda de acordo com o motorista ele se recusou a receber o veículo e foi à Delegacia Regional de Sobral e registrou um Boletim de Ocorrência. Ele disse ainda que conversou com o gerente do pátio do Detran, Edmar que garantiu o ressarcimento de seus prejuízos.





Com informações Sobral Agora