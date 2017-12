Neymar é condenado a pagar parto do filho 6 anos depois

Neymar foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2ª instancia, a pagar os honorários do médico Herbert Kramer e suas assistentes pelos serviços prestados no parto de seu filho, Davi Lucca, em 2011.

A Justiça ordenou que R$ 15 mil sejam repartidos entre a assistente de obstetrícia (R$ 10 mil) e a auxiliar de parto (R$ 5 mil), segundo “Uol”.





Já o valor para o médico será conhecido após cálculo pericial. Na ação, o profissional pediu R$ 51 mil. O craque também foi condenado a pagar parte dos honorários processuais.





De acordo com o Tribunal, os pais do menino sabiam que o parto não estava previsto no plano de saúde.





O seguro, segundo o processo, atendia cidades da Baixada Santista, não prevendo serviço em São Paulo, que foi onde Davi nasceu.





"Os réus tinham conhecimento da necessidade de arcar com os honorários do autor, já que o procedimento médico se daria fora da rede conveniada, sem contar que o corréu Neymar se comprometeu a arcar com custos referentes ao nascimento de seu filho", informou no processo o relator Renato Sartorelli.





"A isso acresça-se que o ajuste foi entabulado de forma livre e espontânea, inclusive com a escolha, por parte dos próprios demandados, de hospital fora da rede conveniada (São Luiz da Comarca de São Paulo), devendo os réus, como corolário, arcar com encargos oriundos do procedimento", acrescentou.





A família do jogador considerou exagerada a cobrança de R$ 45 mil. Foi entendido na época, que o profissional usou da fama do atleta para pedir valor muito acima do mercado.





Vale lembrar que Neymar ainda pode recorrer a sentença.





(Via MSN Notícias)