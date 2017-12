Santa Casa de Misericórdia de Sobral comemora 300 transplantes de córneas realizados no hospital

“Não suporto mais a dor no meu olho, estou a uma semana sem conseguir dormir e sofro todos os dias por estar perdendo a visão dele. Tomara que com esta córnea nova, que irei receber, eu consiga curar minha doença”. Foi com esse pensamento que a dona Antônia Lucielma Jorge, de 44 anos, chegou ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) para realizar seu transplante de córnea. Emocionada, ela conta como recebeu a notícia de que o procedimento estava marcado. “Quando me falaram, eu e a minha mãe choramos de alegria”, afirma ela. Complicações decorrentes de uma grave infecção ocular, de duração de três semanas, causaram destruição em 90% da córnea de dona Lucielma, que passou a enxergar apenas vultos e a sentir muita dor no olho direito.

Paciente após transplante com o Dr. Ribamar Fernandes Filho, equipe de enfermagem e acadêmicos da Medicina/UFC

Na tarde desta terça-feira (05/12), ela se submeteu ao transplante. A cirurgia foi um sucesso. Esse foi o 300° (trecentésimo) transplante de córnea realizado na Santa Casa. No ano passado, foram realizados 85 transplantes. Este ano, o número chega a 67. “Ficamos muito felizes e temos que comemorar, porque isso retrata o atendimento de qualidade prestado de maneira contínua, onde quase na sua totalidade é financiado pelo SUS”, afirma o médico oftalmologista, Dr. José Ribamar Fernandes Filho, responsável técnico pelo Banco de Olhos da SCMS.

Dr. Ribamar Fernandes Filho durante cirurgia

Potencial





Para o Diretor Geral da Santa Casa, Padre Francisco Júnior Melo, o Hospital segue firme no propósito de se tornar uma instituição de excelência no ensino, pesquisa e assistência, que tem à frente o Revmº Bispo de Sobral, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, Provedor desta instituição. “A marca atingida dos 300 transplantes representa o potencial do hospital em realizar procedimentos de alta complexidade que pode ser muito bem exemplificado pelos transplantes realizados. Esta marca mostra a capacidade técnica e de trabalho dos profissionais, vencendo as barreiras e valorizando o ser humano”, explica Padre Júnior Melo.

Equipe do Banco de Olhos da Santa Casa de Misericórdia de Sobral com a paciente e familiar

Entretanto, nada disso seria possível sem um doador e o consentimento de sua família. Os gestos de solidariedade espontânea de uma doação permitirão que a SCMS possa ajudar muitas pessoas a terem uma nova chance de vida com um transplante de córnea. Por isso, é tão importante o consentimento das famílias para a Doação de Córneas. A SCMS dispõe de uma Organização de Procura de Órgãos (OPO), por meio do Ministério da Saúde, que são equipes médicas responsáveis pela vigilância dos casos de Morte Encefálica (ME) nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) do hospital. Na hora certa diga um SIM à doação de órgãos e tecidos





Ensino

Dr. Ribamar Fernandes Filho durante primeira revisão da paciente pós-transplante na Santa Casa

Além de ser o único hospital do interior do Ceará, a dispor de um Banco de Olhos, a Santa Casa, também é Hospital de Ensino desde 2007. Com isso, a Universidade Federal do Ceará (UFC), através do seu Curso de Medicina de Sobral, instalado neste município desde 2001, também vem contribuindo para o avanço e o sucesso das atividades de ensino realizadas na área da Oftalmologia, coordenadas pelo Dr. Ribamar Fernandes Filho, Professor Efetivo deste Curso. É importante destacar a parceria exitosa da SCMS e a UFC, que vem contando com apoio do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), do hospital, sob a direção do Prof. Dr. Vicente Pinto.

Acd, Matheus Lopes, Dr.Ribamar Filho, Lucielma e Acd. Mariana Araújo

Evento





Na próxima quarta-feira (13/12), a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) realizará o V Encontro dos Transplantados. O evento faz parte das atividades em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Córnea, comemorado em todo País no dia 13 de dezembro, quando também é homenageada Santa Luzia, protetora dos olhos e da visão, segundo os cristãos. Na ocasião, também será comemorada a marca dos 300 transplantes de córneas realizados no hospital. O encontro vai contar com a participação de toda a equipe da Unidade de Captação e Transplantes, de transplantados e da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O evento será realizado a partir das 8h, no auditório do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE/SCMS).





Histórico dos Transplantes de Córneas na Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





• No dia 23 de Julho de 2011, na Santa Casa de Misericórdia de Sobral foi realizado o 1° Transplante de Córnea na Macrorregião Norte do Ceará. O paciente tinha 57 anos, natural de Forquilha. O mesmo era portador de uma úlcera de córnea, e estava perdendo a visão de forma muito rápida, sendo necessário o transplante em caráter de urgência.





• No dia 24 de Setembro de 2014, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral inaugura a estrutura física do Banco de Olhos da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) “Dr. Vicente Abdias Fernandes” com o objetivo de ajudar muitas pessoas que precisavam de um transplante de córneas.





• No dia 25 de Janeiro de 2016, o Banco de Olhos da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) “Dr. Vicente Abdias Fernandes” foi credenciado/autorizado pelo Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária para seu funcionamento através da publicação no Diário Oficial da União, da Portaria nº 78, de 22 de janeiro de 2016 dando todos os direitos, onde além de fazer a captação de córneas, também ser responsável pela avaliação, processamento, armazenamento e distribuição destes tecidos para a Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos do Estado do Ceará (CNCDO).





• No dia 6 de dezembro de 2016, o Ceará zerou a fila de espera de transplantes de córnea, depois de 34 anos realizando esse procedimento, iniciado em 1982. Desde a implantação da Central de Transplantes, em 1998. “Fila zero” de córnea é uma meta estabelecida pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) e indica a situação em que o paciente que precisar de um transplante não necessita esperar pelo tecido porque ele já está disponível para a cirurgia.





• No dia 05 de Dezembro de 2017, o hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral atingiu a marca de 300 transplantes de córneas.





Créditos: Vanderley Moreira (Jornalista)

Colaboração: Dr. José Ribamar Fernandes Filho

Kelson Viana