Tasso aceita ser candidato ao Governo, com Capitão Wagner ao Senado na mesma chapa

Oposição, agora, tem dois nomes fortes para fazer frente ao grupo político dos FGs.

Tasso Jereissati (PSDB) será candidato ao Governo do Ceará em 2018. A revelação é do tucano Luiz Pontes — aliado mais próximo do senador — ao jornalista Roberto Moreira. Tasso vem com tudo na oposição para enfrentar a oligarquia dos Ferreira Gomes.





Na sua chapa, o nome para o Senado é de Capitão Wagner, que deixa o PR e vai para o PROS.





