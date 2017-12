Vereador sobralense está foragido após tentar matar esposa; ouça o áudio

O caso aconteceu por volta das 23h dessa última sexta-feira 29, na localidade de São Joaquim, no distrito de Aracatiaçu, distante cerca de 65km de Sobral, no Ceará. Até a manhã deste sábado o caso ainda não havia sido registrado na Delegacia de plantão em Sobral. O vereador José Bonifácio Silva Mesquita, mais conhecido como Cumpady Bony (PR), abandonou o carro numa estrada de terra e está foragido. Ele está sendo acusado de ter tentado matar a sua companheira, inclusive usando seu veículo para a prática do crime, atingindo até mesmo a irmã da vítima. Se for denunciado ele vai responder por tentativa de homicídio qualificado por feminicídio, segundo a Lei 13.104/2015.





O caso já ganhou forte repercussão nas redes sociais. Segundo a moradora Imaculada Santos, toda vez que o vereador chega na localidade, ele “fica louco”. A vítima foi socorrida por vizinhos, e segundo informações ela apresentava um corte com sangramento na cabeça. Se condenado, o vereador perde o mandato, segundo a Lei.