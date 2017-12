Violência armada e no trânsito deixou 63 mortos no Ceará no feriadão de Natal

O feriadão de Natal terminou trágico no Ceará com, nada menos, que 63 mortos em acidentes de trânsito e assassinatos. Os números do balanço ainda são parciais, mas revelam que no período entre a última sexta-feira (22) e a noite de segunda (25), foram registrados no estado 47 casos de homicídios e mais 16 óbitos em acidentes de trânsito.





Em Fortaleza, a Polícia fez o registro de, pelo menos, 16 assassinatos nos seguintes bairros: Padre Andrade (dois casos), Edson Queiroz (2), Genibaú, Dom Lustosa, Passaré, Bonsucesso, Granja Lisboa, Conjunto Palmeiras, Serviluz, Sítio São João, Benfica, Fátima, Parque São José e Pirambu.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 18 pessoas foram assassinadas nos seguintes municípios: Caucaia (6 mortos), Maracanaú (3), Cascavel (3), Pacajus (3), Maranguape, Horizonte e Pindoretama.





No Interior do Ceará, foram mais 13 homicídios contabilizados na estatística da violência. Na Região Norte, quatro assassinatos aconteceram nos Municípios Barreira, Itarema, Boa Viagem, Parambu e Ipaporanga.





Na Região Sul, ocorreram oito homicídios em Limoeiro do Norte, Caririaçu, Nova Olinda, Russas, Beberibe, Jaguaruana, Crato e Quixeramobim.





Acidentes





Dezesseis pessoas morreram em acidentes de trânsito durante o feriadão, nos seguintes Municípios: Parambu (2 óbitos), Barbalha, Russas, Itapajé, Ararendá, Limoeiro do Norte, Várzea Alegre, Crato, Missão Velha, Juazeiro do Norte, Novo Orien te, Beberibe, Lavras da Mangabeira e Fortaleza (no bairro Lagoa Redonda).





Via Fernando Ribeiro