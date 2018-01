CARGA DE GÁS SUSPEITA DE ROUBO É APREENDIDA NO MERCANTIL ELVIS, EM SOBRAL

Uma composição do Raio 010, comandada pelo Sargento Tiago, apreendeu na manhã desta quinta-feira (11), um caminhão carregado com gás de cozinha. Segundo informações dos policiais militares, a carga estava sendo retirada do Supermercado Elvis, localizado no Bairro Alto do Cristo. O responsável pelo supermercado não apresentou nota fiscal e como o carregamento estava sendo colocado no veículo de forma ilegal, a polícia apreendeu e fez a condução para a Delegacia de Polícia Civil. Segundo o Sargento Tiago, o dono do supermercado teria sido detido na Delegacia de Furtos e Roubos em Fortaleza, inclusive já havia uma investigação dos policiais daquela delegacia especializada sobre os roubos de cargas nessa região.



Acompanhe mais detalhes na reportagem de Olivando Alves.