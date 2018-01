Instrutor de surfe é executado com 15 tiros de pistola na Praia do Iguape

A Polícia levantou a hipótese de que a vítima tenha sido morta por ter se envolvido com uma garota ligada a uma facção criminosa. Criminosos desceram de um veículo já com armas na mão e executaram a vítima sumariamente.

Um crime de execução sumária foi registrado na noite desta segunda-feira (8) na comunidade do Iguape, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um jovem de 21 anos que dava aulas de surfe em projetos sociais foi morto com vários tiros de pistola. O crime ocorreu na Associação dos Surfistas do Iguape.





Francisco Geferson Oliveira Nascimento não teve nenhuma chance de defesa. Acabou sendo assassinado com cerca de 15 tiros de pistola, segundo o relato de testemunhas e comprovado pela equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). No local também esteve uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





As informações colhidas preliminarmente no local por equipes da Polícia Militar indicam que o instrutor estava hospedado há cerca de dois dias na sede de associação dos surfistas quando, de repente, foi surpreendido pelos atiradores que desembarcaram de um veículo de placas não anotadas. Os desconhecidos foram logo disparando suas armas, com tiros à queima-roupa contra a vítima desarmada.





Uma hipótese chegou a ser levantada pela Polícia no local sobre a motivação do crime. O surfista estaria namorando uma jovem daquela comunidade e a garota teria envolvimento com membros de uma facção. Amigos teriam alertado Geferson a não continuar no relacionamento com a garota por ser perigoso. Outra informação colhida pela Polícia diz respeito aos assassinos, que, supostamente, seriam membros de uma facção criminosa.





O corpo da vítima foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), em Fortaleza.





Outras execuções





Ainda na noite de ontem, pelo menos, mais três casos de execução sumária foram registrados na Grande Fortaleza.





Em Caucaia, no bairro Tabuba, um casal foi assassinado, a tiros, no cruzamento das ruas Jerusalém e Paraíso. As vítimas foram identificadas apenas por José Adauto e Ana. Eles teriam tentado correr para fugir dos tiros, mas não conseguiram.





No Anel Viário, em Maracanaú, um homem foi assassinado a tiros. O crime ocorreu no Distrito de Pajuçara e a vítima não foi, ainda, identificada.





Por volta de 23h59 um homem foi executado a tiros quando estava em um carro. O veículo modelo Peugeot, prata, foi interceptado na esquina das Avenidas Perimetral e Sargento Hermínio, no bairro Padre Andrade. Dois suspeitos foram detidos pela PM e encaminhados a uma delegacia da Polícia Civil da área.