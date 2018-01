Prefeito de Tianguá está entre os melhores do Ceará

Em publicação recente da União Brasileira de Divulgação que avalia os melhores gestores do país, o Prefeito de Tianguá Dr. Luiz Menezes de Lima está entre os 30 melhores do Ceará.





A União Brasileira de Divulgação - UBD, realiza a divulgação anual, através de pesquisas interativas de Gestão Pública, destacando as melhores administrações municipais do Brasil,nas esferas de educação, serviços sociais, infraestrutura e saúde.





O prefeito Dr. Luiz Menezes faz sua 3° gestão na cidade de Tianguá e tem destaque na região por investir pesado em obras e infraestrutura. Segundo o Prefeito o reconhecimento se dá através de um conjunto de ações e decisões responsáveis da gestão para uma boa administração. Citou as obras do programa desenvolver, criado pela gestão, como a construção de 03 pontes, estradas novas e pavimentação, a aquisição de 2 UTI's, investimento de 2 milhões com recursos próprios em fardamentos e livros, reajuste de 8,64% no salário dos professores, aquisição de mais um ônibus para transporte escolar, transporte para os universitários, dentre muitas outras ações. Cita também que o município teve uma nota de transparência do tribunal de contas de 9,25, o que mostra o compromisso da gestão com uma administração séria e responsável.