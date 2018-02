Sobral lamenta a morte da tabeliã Maria do Carmo Carvalho de Arruda Coelho

Faleceu na tarde desta segunda-feira, 26 de fevereiro, a tabeliã Maria do Carmo Carvalho de Arruda Coelho, esposa do promotor de justiça aposentado Luciano de Arruda Coelho, mãe do ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda, e sogra da vice governadora Izolda Cela. Ela tinha 82 anos e foi vítima de um ataque fulminante no coração.





A família ainda não liberou informações sobre o funeral. Sabe-se apenas que ele deverá ser estendido para aguardar a chegada de Veveu e Izolda, que estão nos Estados Unidos, e do filho Inácio, que reside em São Paulo.





Tão logo saibamos de informações mais detalhadas sobre velório, missa e sepultamento, faremos a publicação.