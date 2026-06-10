Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 10 de junho de 2026

SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego

quarta-feira, junho 10, 2026  Nenhum comentário

Vagas disponíveis em Sobral

  • Açougueiro – 02 vagas
  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas
  • Ajudante de cozinha – 01 vaga
  • Ajudante de obras – 01 vaga
  • Assistente de vendas – 01 vaga
  • Atendente de balcão de café – 01 vaga
  • Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga
  • Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga
  • Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 02 vagas
  • Auxiliar de limpeza – 03 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 39 vagas
  • Auxiliar de manutenção predial – 02 vagas
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga
  • Balconista – 01 vaga
  • Balconista de açougue – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 07 vagas
  • Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 01 vaga
  • Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga
  • Engenheiro civil – 01 vaga
  • Estoquista – 01 vaga
  • Forneiro de padaria – 01 vaga
  • Gerente de produção – 01 vaga
  • Gestor de manutenção – 01 vaga
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
  • Motorista carreteiro – 01 vaga
  • Motorista de automóveis – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Pedreiro – 61 vagas
  • Recepcionista atendente – 01 vaga
  • Salgadeiro – 01 vaga
  • Sommelier de vinho – 01 vaga
  • Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
  • Vendedor de consórcio – 01 vaga
  • Vendedor interno – 01 vaga
  • Vendedor porta a porta – 02 vagas

Total de vagas em Sobral: 457

Vagas disponíveis em São Gonçalo do Amarante

  • Auxiliar de cozinha – 02 vagas
  • Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Operador de tratamento de esgoto – 01 vaga

Total de vagas: 06

Os interessados devem procurar uma unidade do SINE/IDT para obter mais informações sobre os requisitos de cada vaga e realizar o cadastro. As oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 