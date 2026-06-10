SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego

Vagas disponíveis em Sobral
- Açougueiro – 02 vagas
- Agente de vendas de serviços – 01 vaga
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas
- Ajudante de cozinha – 01 vaga
- Ajudante de obras – 01 vaga
- Assistente de vendas – 01 vaga
- Atendente de balcão de café – 01 vaga
- Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga
- Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga
- Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 02 vagas
- Auxiliar de limpeza – 03 vagas
- Auxiliar de linha de produção – 39 vagas
- Auxiliar de manutenção predial – 02 vagas
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga
- Balconista – 01 vaga
- Balconista de açougue – 01 vaga
- Consultor de vendas – 07 vagas
- Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 01 vaga
- Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga
- Engenheiro civil – 01 vaga
- Estoquista – 01 vaga
- Forneiro de padaria – 01 vaga
- Gerente de produção – 01 vaga
- Gestor de manutenção – 01 vaga
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
- Motorista carreteiro – 01 vaga
- Motorista de automóveis – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Pedreiro – 61 vagas
- Recepcionista atendente – 01 vaga
- Salgadeiro – 01 vaga
- Sommelier de vinho – 01 vaga
- Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
- Vendedor de consórcio – 01 vaga
- Vendedor interno – 01 vaga
- Vendedor porta a porta – 02 vagas
Total de vagas em Sobral: 457
Vagas disponíveis em São Gonçalo do Amarante
- Auxiliar de cozinha – 02 vagas
- Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Operador de tratamento de esgoto – 01 vaga
Total de vagas: 06
Os interessados devem procurar uma unidade do SINE/IDT para obter mais informações sobre os requisitos de cada vaga e realizar o cadastro. As oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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