SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego

Vagas disponíveis em Sobral

Açougueiro – 02 vagas

Agente de vendas de serviços – 01 vaga

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas

Ajudante de cozinha – 01 vaga

Ajudante de obras – 01 vaga

Assistente de vendas – 01 vaga

Atendente de balcão de café – 01 vaga

Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga

Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga

Auxiliar de cozinha – 02 vagas

Auxiliar de limpeza – 03 vagas

Auxiliar de linha de produção – 39 vagas

Auxiliar de manutenção predial – 02 vagas

Auxiliar de marceneiro – 01 vaga

Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga

Balconista – 01 vaga

Balconista de açougue – 01 vaga

Consultor de vendas – 07 vagas

Cozinheiro de restaurante – 01 vaga

Cozinheiro geral – 02 vagas

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 01 vaga

Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga

Engenheiro civil – 01 vaga

Estoquista – 01 vaga

Forneiro de padaria – 01 vaga

Gerente de produção – 01 vaga

Gestor de manutenção – 01 vaga

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga

Marceneiro – 01 vaga

Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga

Motorista carreteiro – 01 vaga

Motorista de automóveis – 01 vaga

Operador de caixa – 01 vaga

Pedreiro – 61 vagas

Recepcionista atendente – 01 vaga

Salgadeiro – 01 vaga

Sommelier de vinho – 01 vaga

Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas

Vendedor de consórcio – 01 vaga

Vendedor interno – 01 vaga

Vendedor porta a porta – 02 vagas

Total de vagas em Sobral: 457

Vagas disponíveis em São Gonçalo do Amarante

Auxiliar de cozinha – 02 vagas

Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 01 vaga

Cozinheiro geral – 02 vagas

Operador de tratamento de esgoto – 01 vaga

Total de vagas: 06

Os interessados devem procurar uma unidade do SINE/IDT para obter mais informações sobre os requisitos de cada vaga e realizar o cadastro. As oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis