Aula Inaugural do Curso de Direito debateu criminalidade e violência

Na manhã da última quinta-feira (22), foi realizada a Aula Inaugural do Curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA). Na ocasião, o palestrante convidado, Prof. Dr. Sidney Guerra abordou o tema “A Criminalidade Social, a Cultura da Violência e a Segurança Pública”. O momento aconteceu no auditório da instituição e reuniu cerca de 150 participantes.





A Pró-Reitora de Carreiras de Ciências Jurídicas, Humanas, Sociais e Tecnológicas, Profa. Eliza Angélica Rodrigues Ponte ressaltou em sua fala a importância da educação superior e a busca constante por conhecimento, que vai além da graduação. Já o palestrante, Prof. Sidney, Guerra, ao final do evento, comentou sobre o momento e o convite de participar mais uma vez da formação dos estudantes de Direito do UNINTA.





“Já me sinto acolhido aqui na instituição. O UNINTA tem feito esse papel de excelência, de qualidade, em mostrar que os alunos aqui são bem recebidos. No acolhimento, essa é uma das partes que eu acho mais importante, é fazer com que o aluno carregue no peito, no coração, aquela universidade, porque amanhã, o que ele for, deverá de certa forma a universidade onde ele estudou”, comentou o Prof. Sidney Guerra.





A coordenadora do Curso de Direito, Profa. Dra. Fernanda Maria Afonso Carneiro, que realizou a abertura do evento, expressou sua satisfação com o sucesso da aula. “Fico muito feliz com mais uma aula inaugural, com uma temática que está em foco, que é a segurança pública, principalmente, no estado do Ceará e na região noroeste. Quero agradecer mais uma vez a plateia cheia, a presença dos nossos professores e palestrantes.”