COMO SE LIVRAR DAS VARIZES COM UM ÓLEO QUE QUASE TODO MUNDO TEM EM CASA!

Não é só questão de estética, as varizes causam dor e desconforto.

A situação é tão séria que a pessoa pode até ter dificuldades para mexer as pernas.





As mulheres mais velhas e as gestantes são mais propensas a sofrer desse mal.





Isso tem a ver com as alterações hormonais.





No entanto, não pense que os homens estão imunes.





Acontece que o corpo, em alguns casos de disfunção hormonal, fica inflamado, fazendo com que as veias percam a elasticidade.





Resultado: aparecimento de varizes.





Os sintomas são bem variados.





Confira a lista que fizemos e, caso você apresente algum desses sinais, procure um médico:





1. Veias roxas, azuis ou de qualquer outra cor escura





2. Dor





3. Sangramento





4. Sensação pesada nas pernas





5. Queimor e dores musculares





6. Inchaço nas pernas





7. Coceira





8. Desconforto ao sentar ou ficar em pé por muito tempo





9. Endurecimento das veias, inflamação, úlceras na pele, especificamente perto dos tornozelos





10. Linhas vermelhas e dolorosas na perna





Agora saiba quais são os fatores que aumentam as chances de varizes:





- Gênero





Como dissemos, as mulheres são mais propensas.





Afinal de contas, elas sofrem com menopausa, menstruação, gravidez e tudo isso altera os hormônios.





Além do mais, a terapia hormonal ou o uso de anticoncepcional também podem trazer complicações.









- Idade





Com o passar do tempo, as válvulas das veias sofrem desgaste, o que resulta na má circulação sanguínea.





Ou seja, o sangue retorna para as veias.





- Obesidade





Quando você tem excesso de peso, suas veias sofrem pressão, aumentando o risco de varizes.





- Genética





Pessoas que têm alguém em sua família com varizes têm chances mais altas de desenvolver o problema.





- Sedentarismo





Quanto mais parado o corpo fica, menos o sangue circula como deveria.





Infelizmente, a maioria dos tratamentos não é eficaz.





No entanto, recomendamos o uso do azeite extravirgem de oliva, que é um remédio natural e já amenizou a visibilidade das veias de muita gente.





O tratamento com azeite combate os sintomas, evita complicações como feridas e sangramento e retarda o crescimento das varizes.





É uma ótima opção para quem quer evitar cirurgias.





Quer saber como fazer esse tratamento caseiro?





Aqui está o passo a passo:





1º Lave bem as pernas.





2º Aqueça um pouco de azeite de oliva extravirgem (observe bem a qualidade, pois existem muitas falsificações de azeite).





3º Feito isso, aplique o óleo nas pernas.





4º Massageie toda a área afetada com movimentos circulares, começando pelos pés.





5º Não pressione com força, seja gentil com a pele sofrida.





6º Deixe o óleo agir durante a noite toda.





Esta simples técnica ajudará a melhorar a circulação sanguínea, além de desintoxicar melhor o corpo.





Repita o processo diariamente.





Essa dica não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico.