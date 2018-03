Fim de semana sangrento no Ceará com 50 pessoas assassinadas, entre elas 10 mulheres

Cinquenta pessoas foram assassinadas no Ceará no período de 72 horas, compreendendo sexta-feira (2), sábado (3) e domingo (4). O balanço ainda é parcial, mas revela que o estado teve mais um fim de semana sangrento. A maioria dos Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) ocorreu na Região do Interior Norte, com 17 homicídios. Entre as 48 vítimas estão 10 mulheres.





Em seguida, aparecem a Região Metropolitana de Fortaleza, com 16 homicídios e a Capital, com 14 crimes. Na Região Interior Sul foram apenas três casos, conforme as autoridades.





Em Fortaleza, os 14 homicídios ocorreram nos seguintes bairros: Maraponga, Vicente Pinzón, Parangaba, Granja Portugal, Edson Queiroz, Conjunto José Walter (triplo homicídio), Mondubim (duplo), Jacarecanga, Autran Nunes, Vila Velha e Ancuri.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), os 16 assassinatos aconteceram nos seguintes Municípios: Caucaia (3), Maracanaú (3), Maranguape (3), Pacatuba (2), Horizonte, Cascavel, Pacajus, Chorozinho e Eusébio.





Sertão violento





Vinte pessoas foram também mortas no Interior do Ceará no fim de semana.





Na Região Norte, foram 17 homicídios nos seguintes Municípios: Guaramiranga (duplo), Ipaporanga (2 casos), Sobral (2), Santana do Acaraú (2), Boa Viagem, Granja, Paraipaba (achado de cadáver carbonizado), Trairi, Caridade, Barreira, Amontada, Ipueiras e Redenção.





No Interior Sul foram apenas três casos: Orós, Fortim e Senador Pompeu.





Mulheres





Dez mulheres figuram entre as vítimas da violência armada no fim de semana. Os crimes ocorreram nos seguintes Municípios: Fortaleza/Capital, com cinco homicídios (nos bairros Granja Portugal, Edson Queiroz, Mondubim e Jacareganga), Sobral (2 casos), Pacajus, Caucaia, Maranguape e Ipaporanga. (Fernando Ribeiro)