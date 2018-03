Mercado público de Sobral agora conta com internet gratuita

Frequentadores do mercado público de Sobral ganharam uma novidade: a prefeitura está disponibilizando Wi-Fi livre para feirantes e clientes. Transmitida por meio de roteadores modernos para todos os setores do mercado, a internet gratuita vai promover a inclusão digital dos feirantes e visitantes e pretende atrair mais frequentadores para o local.





O feirante Valdir Mendes está pensando em ampliar as vendas da quitanda. “Vai melhorar porque agora o freguês vai poder pedir as compras pela internet”, falou. Simone nascimento já está fazendo uso do wi-fi do mercado, e afirma que, com os pedidos feitos pela internet, as vendas aumentaram. “Quando eu ligo a minha internet sempre tem uma amiga pedindo alguma coisa: um chá, um mel, alguma erva... eu já levo e faço a minha entrega”.





Para ter acesso a internet de graça no mercado público é muito simples: basta escolher o wi-fi do mercado público de Sobral e fazer um cadastro com o nome, data de nascimento e e-mail, em menos de 30 segundos a internet estará liberada. Alguns comerciantes já aprenderam, e querem ensinar os clientes a fazerem o cadastro. “Agora já vou poder ensiná-los a fazer o cadastro e utilizar internet enquanto aguardam o pedido, assim eles se distraem e até divulgam meu negócio”, falou a feirante Estrela Silva.





O coordenador de núcleo, Luís Fernando, falou sobre as melhorias que a internet gratuita pode proporcionar. “Eles vão poder fazer um Instagram, Facebook, criar uma página na internet e utilizar essas ferramentas para potencializar suas vendas e, claro, para o público em geral, que passa pelo mercado e quer utilizar a internet, seja para mandar uma mensagem ou utilizar as redes sociais, por exemplo".