Ônibus do cantor Junior Vianna sofre acidente em retorno de turnê realizada em SP

O ônibus da banda do cantor de forró Junior Vianna saiu da pista durante tráfego no km 320 da Br-116, em Jaguaribe (CE), nesta terça-feira (13). O veículo retornava de São Paulo, onde o forrozeiro realizou uma turnê na última semana. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento do acidente havia sete pessoas dentro do ônibus. O motorista estava consciente e com lesões leves. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas.





O cantor Junior Viana não estava dentro do ônibus durante o acidente. Ele retornou nesta terça-feira, em voo comercial. O Puxa o Fole entrou em contato com empresário da banda, Clóvis Clovanssa. Segundo ele, os danos foram apenas materiais e os músicos passam bem. O forrozeiro realizou nove shows em São Paulo durante quatro dias. (Diário do Nordeste)