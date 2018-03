ÚLTIMA HORA: Invasão deixa mortos e feridos em cadeia de Pentecoste

A Cadeia Pública de Pentecoste, no interior do Ceará, foi invadida na manhã desta quarta-feira (7) e cerca de doze detentos ficaram feridos. Há a confirmação de pelo menos dois mortos.





Segundo informações preliminares, o ocorrido teria sido motivado por briga entre facções. Ainda não se sabe como o tiroteio se iniciou. Ainda segundo a PM, não se sabe ainda se algum preso conseguiu fugir.





A polícia informou que pelo menos três armas de fogo estavam na posse dos presos.





Equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) estão fazendo um cerco na área para evitar novos confrontos.