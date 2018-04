Aniversário do Corpo de Bombeiros foi comemorado com festa e entrega de medalhas

A solenidade alusiva ao aniversário de 45 anos de existência do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Sobral ocorreu na tarde desta quarta-feira (4), às 15 horas, na sede do Quartel, situada na Rua Geraldo Rangel, 500 – no Bairro Betânia





Presentes no evento o anfitrião, Comandante da 1ª Seção de Bombeiros do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Sobral, Major Francisco Roberto Maciel de Morais, juntamente com todo o seu efetivo da unidade, Além da presença do coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Heraldo Maia Pacheco, e o comandante do Núcleo de Bombeiros do Interior, tenente-coronel Ronaldo Bruno de Andrade. Prefeitos, vereadores e autoridades religiosas da região.





Na ocasião, autoridades civis e militares receberam comendas comemorativas e condecorações pela dedicação e profissionalismo prestados a Corporação, bem como, pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar de Sobral. (Via Célio Brito)