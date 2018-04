Estudantes de Amontada/Ce criam equipamento para prevenir incidência de câncer

Após estudar os efeitos da incidência do sol na pele humana, um grupo de estudantes de Amontada, município do litoral oeste situado a 157 km de Fortaleza, desenvolveu uma máquina que indica o nível de radiação solar em tempo real e que atitude deve ser tomada para se proteger das emissões e prevenir doenças, como queimaduras e câncer de pele.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o câncer de pele responde por 30% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer (INCA) registra, a cada ano, cerca de 180 mil novos casos. Um levantamento feito pela entidade em 2013, último dado disponível, constatou que a cada 3 horas uma pessoa no Brasil morre por conta da doença, situação alarmante levando em conta o tratamento com 90% de chance de cura se diagnosticado precocemente.

Incentivados pelos professores e motivados por ajudar a conscientizar as pessoas sobre a necessidade de buscar uma proteção mais eficiente, três jovens de 17 anos passaram a trabalhar no desenvolvimento de uma máquina que pudesse não apenas medir o nível de radiação, mas apresentar as informações de uma forma acessível ao grande público. Após quase 2 anos de pesquisa, o equipamento foi construído a partir de uma placa de arduíno, dispositivo baseado no conceito de hardware livre, que permite diversas personalizações e aprimoramentos, permitindo a leitura da radiação solar ultravioleta (UV) na superfície onde está instalado.





Através de uma interação com índice da Organização Mundial de Saúde (OMS) que classifica a radiação em 5 níveis, indo do baixo ao extremo, o protótipo, batizado de Karen, possui um sensor que alerta as pessoas sobre a necessidade de buscar proteção. Quanto maior o índice UV, maior é o risco de queimaduras devido a exposição à radiação em curto período.





Por conta do projeto, os estudantes da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Gonzaga Mota, criaram a startup SunSAFE e participando na última semana da Campus Party Natal, um dos principais eventos de tecnologia do país, foram incluídos entre projetos que se destacam pela inovação e impacto social relevante. O conjunto que mede a radiação obteve o 1º lugar no concurso de robótica do evento.





De acordo com Jônatas Alexandre Rocha Júnior, pesquisador da startup, a proposta é colocar o equipamento em lugares abertos e de grande movimentação, como praças e barracas de praia, para que as pessoas possam visualizar o índice de radiação em tempo real. "Desse modo, acreditamos que terão uma maior percepção sobre os danos causados pela exposição indevida à luz solar e busquem se proteger mais, diminuindo a chance de doenças", aposta. Os demais integrantes da SunSAFE são Hyana Queiroz (marketing) e Jhonatan Kelven Rocha (programador).