O Cacique do Vale vence o Itapipoca por 3 a 1, com dois gols do Batuta e um do Zé Augusto. E segue firme na serie B do campeonato cearense. O próximo desafio do cacique será dia 29, domingo no Presidente Vargas, (PV), onde enfrentará a equipe do Maracanã.





Tabela atualizada: