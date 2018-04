POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE ACUSADO DE FEMINICÍDIO

Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral elucidam e prendem o infrator do crime de feminicidio ocorrido na manhã o dia 20 de março de 2018, em Sobral.









Crime





Um corpo de uma mulher semi-nua foi encontrado com marcas de possível estrangulamento e violência sexual. Os Policiais Civis estiveram no local do crime e deram início nas investigações.





A vítima foi identificada como Valdevania, conhecida por "Dadinha".





Os investigadores após um excelente trabalho investigativo prenderam José Alberto Agostinho de Sousa, que confessou o crime. O infrator se encontra recolhido na cadeia pública de Sobral à disposição do Poder Judiciário.





Fonte: Sobral 24 horas