Prorrogadas as inscrições para o Projeto Bolsa Universidade de Sobral

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), prorrogou até o dia 30 de abril as inscrições para o Projeto Bolsa Universidade de Sobral. O Projeto contempla estudantes universitários que estejam cursando o 1º e 2º semestre de um curso superior e atende preferencialmente jovens moradores dos distritos de Sobral e egressos da rede pública de ensino médio. O projeto integra o Programa #ocupaJuventude – Sobral com + oportunidades.





O candidato deverá anexar ao formulário de inscrição online comprovante de matrícula em instituição de ensino superior, cópias do RG, do CPF, do comprovante de residência e declaração de conclusão do ensino médio. Em caso de dúvidas ou inscrições não finalizadas, os interessados devem se dirigir ao Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, entre 8h às 12h e de 13h às 17h.





O Projeto Bolsa Universidade de Sobral tem a finalidade de melhorar as condições de permanência no ensino superior dos estudantes egressos da rede pública de ensino, por meio de auxílio financeiro, a ser concedido através de bolsa a alunos universitários. Com o projeto, o aluno terá a garantia de aporte às despesas relacionadas a moradia, alimentação, transporte e material didático.