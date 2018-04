PSG arrasa rival Monaco por 7 a 1 e é campeão

Clube chega à sua sétima taça com 100% de aproveitamento e casa e com direito a vitória elástica sobre o campeão de 2016.









ARRASADOR!





O Paris Saint-Germain chegou ao sétimo título com uma campanha arrasadora. Basta dizer que a taça veio com uma goleada por 7 a 1 sobre o atual vice-líder. A equipe de Paris segue com 100% de aproveitamento em casa, tem 103 gols marcados e apenas 23 sofridos. São 28 vitórias, três empates e apenas duas derrotas.









PINTURA DE CAMPEÃO





Teve gol de cabeça, gol contra e golaço. O mais bonito foi o do argentino Dí Maria. A começar pela linda assistência de Cavani e terminando com o toque de categoria por cobertura no goleiro.