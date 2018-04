Quase 100 açudes no Ceará têm aumento de volume de água nas últimas horas

Apesar do aumento nos açudes corresponder a 58 milhões de m³, volume dos reservatórios do Ceará ainda é de 13% da capacidade.

As chuvas do mês de abril aumentaram o volume de água de 94 açudes do Estado nas últimas horas. Segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), do último domingo (15) para esta segunda (16), houve um aporte de 68.214.254 m³ no volume armazenado. Contando com o volume evaporado e volume liberado, o aumento passa a ser de 59.874.494 m³.





Apesar do crescimento, o volume total dos reservatórios do Ceará ainda está com 13,6% de sua capacidade total. A Cogerh também informa que, dos 155 açudes cearenses, 92 estão com volume abaixo de 30%, 23 acima de 90% e 19 se encontram sangrando, segundo os dados extraídos até as 9h desta terça-feira (17).









Chuvas no Ceará





90 municípios cearenses registraram precipitações de chuva nas últimas 24 horas, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A cidade de Ibaretama apresentou a maior precipitação com 122 mm. Logo em seguida, estão os municípios de Cariré (104 mm), Tianguá (103 mm), Amontada (101 mm), Granja (100) e Pacatuba (98,5 mm). Já na capital cearense o registro foi de 64 mm.





Segundo a Funceme, a previsão para esta terça-feira (17) é de predomínio de céu nublado com chuva no centro-norte do Estado. Na região sul, é de nebulosidade variável com chuvas eventuais. Para esta quarta-feira (18), o órgão prevê nebulosidade variável com possibilidades de chuvas em todas as regiões do Ceará.