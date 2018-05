CAS adia suspensão de Guerrero e atacante vai jogar a Copa na Rússia

A Corte Arbitrária do Esporte (CAS) emitiu comunicado na manhã desta quinta-feira acatando o pedido de Paolo Guerrero, liberando o mesmo para disputar o mundial da Rússia. A pena do atacante será mantida, no entanto, o atleta não terá a necessidade de cumprí-la durante o mundial. Com disso o peruano deve estar presente na lista final do Peru no próximo dia 4 de junho.





O peruano foi punido no ano passado por ter sido pego no exame anti-doping num jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No fim do anos passado, o atacante do Flamengo conseguiu uma redução de pena para seis meses. No entanto, uma decisão do CAS, em maio deste ano, fez com que a pena aumentasse para 14 meses, fazendo com que o jogador ficasse fora do mundial, até esta nova decisão, que libera o atleta para o mundial.