Deputado Moses e Senador Eunício garantem R$ 1 milhão para a saúde de Miraíma

O Ministério da Saúde publicou, nesta quinta-feira (17), a ordem bancária no valor de R$ 1 milhão referente ao recurso de programação para investimentos na área de saúde do município de Miraíma, na região Noroeste do Estado. O recurso foi garantido pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira e pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE), e será utilizado na aquisição de seis veículos do tipo 4x4 e na melhoria das unidades básicas de saúde da sede do município e dos distritos.