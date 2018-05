Matriculas no Projeto Jovem Guarda acontecem dias 03 e 04 de maio

As matrículas dos aprovados no Projeto Jovem Guarda ocorrerão nesta quinta (03/05) e sexta-feira (04/05) na sede da Secretaria da Segurança e Cidadania de Sobral, de 8h às 12h e de 13h às 17h. Os aprovados devem apresentar um documento original com foto e, preferencialmente, o canhoto do comprovante de inscrição. As aulas terão início dia 07 de maio.





Após realizadas as matrículas, a comissão organizadora chamará os aprovados por ordem de classificação através de contato individual, fornecido na ficha de inscrição eletrônica. Ao todo, 2.176 jovens entre 14 e 19 anos concorreram a 200 vagas (turnos manhã e tarde).





O Projeto Jovem Guarda atua na integração social, formação moral e cívica dos jovens, oferecendo uma Bolsa-Auxílio de R$ 300,00 e formação nas áreas da Saúde, Desenvolvimento Pessoal, Desenvolvimento Profissional e Direitos e Deveres. O projeto disponibiliza ainda atividades físicas.





Veja o resultado final da seleção AQUI