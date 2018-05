Ministério da Saúde começa a repassar recursos para aquisição de ambulâncias e consultórios odontológicos no Ceará

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (15) o repasse de recursos para o Fundo Nacional de Saúde para a aquisição de ambulâncias e consultórios odontológicos para municípios cearenses. Ao todo estão sendo destinados, através de recurso de programação, mais de R$ 30 milhões para o Estado do Ceará.





A notícia foi comemorada por parlamentares cearenses, como é o caso do Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE), que assegurou junto ao Ministério cerca de R$ 3,2 milhões. Entre os municípios que foram beneficiados com recursos nesta terça-feira estão: Aratuba, Baturité, Campos Sales, Capistrano, Carnaubal, Coreaú, Forquilha, Ipu, Pacatuba, Potengi, Santa Quitéria, Sobral e Viçosa do Ceará.