Mulher é presa por avisar em rede social sobre blitz policial no Ceará

Mulher havia postado no Facebook sobre blitz da Polícia Rodoviária de Irauçuba, no interior do Ceará.

Uma mulher foi presa no Ceará por alertar em rede social sobre a realização de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Irauçuba, no interior do estado, nesta quinta-feira (3). De acordo com o delegado da Polícia Civil do município, André Firmino, a suspeita "atentou contra segurança e funcionamento do serviço público de segurança" quando informou a demais pessoas sobre a operação da Polícia Rodoviária.





Conforme a Polícia Civil de Irauçuba, a publicação que alertava sobre a presença da blitz foi comunicada aos policiais na tarde de quinta-feira. A mensagem postada no Facebook informava "local preciso" e horário em que policiais trabalhavam na fiscalização de veículos e motoristas na BR-222.





Os policiais identificaram a autora da postagem, fizeram buscas e prenderam a mulher. "Informar as pessoas sobre o trabalho da polícia é um atentado contra a segurança, pode alertar criminosos sobre que locais evitar e onde eles vão praticar ações criminosas naquele dia", explicou um policial.





"Foi a primeira vez que a polícia local registrou uma ocorrência dessa natureza, mas o rigor da lei é necessário para evitar que traficantes e assaltantes façam planejamento de crimes com base nessas informações", conclui.





A suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Itapajé e liberada na tarde de sexta-feira (4), após prestar depoimento e pagar fiança. (G1/CE)