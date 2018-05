TRE-CE mantém mandato de prefeito de Ivo Gomes por unanimidade

Eleito com quase 13 mil votos de diferença, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, teve o seu diploma mantido por unanimidade pelo pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) nesta segunda-feira (28/05). O placar foi de 6x0 em favor do prefeito.





Os seis magistrados que compõem o pleno acompanharam o voto do relator, juiz Alcides Saldanha, que recebeu da Corregedoria do TRE provas de que o acusador de Ivo Gomes é eleitor do município do Icó e foragido da Polícia.