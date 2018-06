24º Motofest-Makalé da show e fatura a MX1

Disputas eletrizantes marcaram a 24ª edição da prova mais tradicional do motocross cearense.

Aconteceu nesse fim de semana, 23 e 24 de junho, as disputas do mais tradicional evento de motocross do estado, o 24º Motofest. Contando com a participação de pilotos de todo o Ceará e também de vários estados do Norte/Nordeste, a prova foi marcada por disputas eletrizantes entre alguns dos melhores pilotos do Brasil.

Destaque para o piloto de Fortaleza, Makalé de Sousa, que venceu de ponta a ponta a MX1, principal categoria do evento, considerada a Fórmula 1 do Motocross.





Os centenas de pilotos que compareceram à 24ª Edição do Motofest começaram a chegar ainda no sábado (23), para os Treinos Livres e reconhecimento da pista. Mas, foi no domingo que as máquinas foram colocadas à prova no CT de Caiçara, tida pelos pilotos como uma das mais técnicas do Nordeste.





As emoções começaram no eletrizante duelo protagonizado pelo cearense Roedney Urubu e o potiguar Isaías Araújo, na categoria Open Nacional. Logo nas primeiras voltas Isaías e Roedney travaram um duelo franco curva a curva pela liderança da prova, com o potiguar Isaías Araújo liderando até sofrer uma queda, cedendo a liderança para Roednay. A partir daí, o potiguar iniciou uma incrível corrida de recuperação alcançando o cearense na penúltima volta para reassumir a liderança e vencer a prova na última volta levantando toda a torcida que, àquela altura, já havia sido conquistada pela sensacional performance e determinação do potiguar.





“Eu adoro vir pro Ceará! Esse lugar é abençoado. A torcida aqui é muito calorosa e carismática e esse evento, pra mim, é um dos mais importantes que existem no Brasil. Pra mim é sempre um prazer competir no Ceará e poder vencer aqui e ainda contar com o apoio da torcida, foi uma emoção indescritível!”, declarou o Isaías.





Completou o pódio da Open Nacional o atleta de Esperantina, no Piauí, João Borges, na terceira colocação.





Mas, a categoria Open Nacional não foi a única vencida pelos potiguares. Isaías faturou ainda a MX3, que teve Ewerton Didate, de Horizonte, na segunda colocação e Rowdney Urubu, em terceiro Fristo Silva, de Mossoró, levou a Nacional Força Livre, trazendo em segundo o conterrâneo, Pinto, com Diego Julião, de Quixadá, completando o pódio na terceira colocação.





Apesar do bom desempenho dos visitantes, o Ceará dominou a competição vencendo sete das dez categorias em disputa, entre elas a principal categoria do evento, a MX1, considerada a Fórmula 1 do motocross, vencida pelo fortalezense Makalé de Sousa, com uma performance perfeita.





A bateria foi a última do domingo e concentrou todas as atenções. Logo na largada, Makalé assumiu a liderança para não largá-la mais até cruzar a bandeira quadriculada. Com foco absoluto na pista e uma concentração invejável, Makalé dominou a prova de ponta a ponta sem em momento algum permitir que a sua liderança fosse ameaçada. Mas, isso não significa que ele teve vida fácil. Os pilotos adversários, muitos vindos de vários estados do Nordeste, bem que tentaram pressionar para tentar levar Makalé ao erro. Contudo, determinado a vencer, o atleta de Fortaleza acelerou forte para vencer de maneira brilhante mais uma competição.





“Estou muito feliz com a vitória. O nível dessa prova estava muito alto e eu sabia que tinha de largar bem para ter chance de vitória. Esse foi o primeiro foco. Como consegui uma boa largada, passei a me concentrar nos pontos mais críticos da pista para buscar manter a liderança. Graças a Deus, tudo deu certo e consegui manter a liderança até a bandeirada final”, declarou Makalé.





Segundo Jessé Bianor, organizador do evento, o CT Caiçara possui uma das pistas mais técnicas de todo Norte/Nordeste, o que contribuiu para adicionar uma dose a mais de adrenalina às disputas:





“Hoje é um dia de festa para o Distrito de Caiçara. Quando decidimos trazer o CT para cá muitos disseram que não daria certo e a resposta que demos foi a festa que pudemos ver aqui hoje com todos os grids de largada lotados e uma multidão criando um paredão humano no entorno da pista, torcendo por seus ídolos e pelo esporte, movimentando a economia local e contribuindo para o crescimento de toda região. Sem contar a presença de alguns dos maiores ídolos do Motocross nordestino e brasileiro, comprovando a credibilidade do Motofest, que esse ano chegou à sua 24ª Edição”, declarou Jessé, Presidente da ASMOC-Associação de Motocross de Canindé, a Terra Santa do Motocross cearense.









Confira todos os resultados das 10 categorias em disputa.





RESULTADOS





Categoria MX1





1º- Makalé de Sousa – Nº 38-Fortaleza

2º- Ewerton Didate –Nº 781-Horizonte

3º- Isaías Araújo – Nº 3-Natal-RN





Categoria Nacional Força Livre





1º- Fristo Silva-Nº 14-Mossoró-RN

2º- Pinto-Nº 4-Mossoró-RN

3º- Diego Julião-Nº 41-Quixadá





Categoria 200cc





1º- Diógenes Tabatinga-Nº 777-Fortaleza

2º- Gustavo Abelha-Nº 69-Itapipoca

3º- Marcos Felipe-Nº 4-São Bernardo-MA





Categoria MX5 para pilotos com mais 50 anos





1º- Luiz Claudio-Nº 3-Fortaleza

2º- Antônio Simão-Nº 69-Quixadá

3º- João Batista (Bolô)-Nº 101-Itapipoca





Categoria MX 4





1º- Cleber Silva-Nº 51-Fortaleza

2º- Ailton Jr.-N 46-Fortaleza

3º- Eduardo Russo-Nº 89-Fortaleza





Categoria MX 3





1º- Isaías Araújo-Nº 3-Natal-RN

2º- Ewerton Didate-Nº 781-Horizonte

3º- Rowdney Urubu-Nº 12-Fortaleza





Categoria INT-Importada





1º- Darlan de Castro-Nº 12-Itapipoca

2º- Agnaldo Andrade-Nº 17-Mossoró-RN

3º- Mateus Caetano-Nº 943-Varjota-CE





Categoria OPEN NACIONAL





1º- Isaías Araújo-Nº 3-Natal-RN

2º- Roedney Urubu-Nº 317-Fortaleza-CE

3º- João Borges-Nº 717-Esperantina-PI





Categoria Nativos





1º- Adegildo Brito-Nº29-Canindé-CE

2º- Junior Maciel-Nº 227-Canindé-CE

3º- Marcílio Gomes-Nº 232-Canindé-CE





Categoria Mirim





1º- Jhonatas Batista-Nº 02-Canindé-CE

2º- Manul Wagner-Nº 13-Fortaleza-CE

3º- Renato Gonçalves (Renatinho)-Nº 10-Fortaleza-CE