Bolsonaro chega a Fortaleza para encontro com simpatizantes e é recebido por multidão

Pré-candidato à Presidência da República foi ovacionado no Aeroporto de Fortaleza e atacou Ciro Gomes (PDT) em seu discurso.





Em Fortaleza para cumprir agenda nesta quinta-feira (28), o deputado Jair Bolsonaro (PSL) foi rebebido por milhares de simpatizantes ao desembarcar no Aeroporto Internacional Pinto Martins, por volta de 12h de hoje. Ovacionado por seus eleitores, que gritavam "mito" a todo o momento, o pré-candidato à Presidência da República foi carregado pelo público e subiu em um trio elétrico para discursar no lado de fora do aeroporto.





"A família da minha esposa tem sangue cearense. Aqui não é lugar de mortadela e maconheiro", disparou Bolsonaro, em uma indireta direcionado ao PT e os demais partidos de esquerda. Em seu discurso, o deputado também atacou Ciro Gomes (PDT), a quem chamou de "cangaceiro".





Em sua chegada, Bolsonaro foi recebido pelo presidente estadual do PSL, Heitor Freire, e pelo deputado estadual Capitão Wagner, do Pros. Após seu discurso no Aeroporto de Fortaleza, o presidenciável seguirá para a Praça Portugal, onde também encontrará simpatizantes.





À tarde, Bolsonaro participará de encontro com eleitores em um evento fechado num hotel no Centro. Ao todo, duas mil pessoas acompanharão o deputado no auditório do local. Do lado de fora do hotel, haverá um telão outros simpatizantes acompanharem o pré-candidato.

Fonte: Diário do Nordeste