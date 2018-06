Deputado Moses garante R$ 1 milhão para saúde pública de Aratuba

O deputado federal Moses Rodrigues contempla mais um município cearense com recurso para investimento na área da saúde. Nesta terça-feira (26), Fundo Nacional de Saúde divulgou a ordem bancária no valor de R$ 1 milhão para o município de Aratuba, cidade distante 132 km de Fortaleza, na região do maciço do Baturité.





O recurso, proveniente de emenda individual do parlamentar cearense, e que será aplicado no custeio da saúde pública do município serrano, integra o pacote de emendas destinadas pelo deputado, cuja soma já supera a casa dos R$ 200 milhões. “Investimento em saúde pública é uma prioridade em minha pauta de trabalho. A Prefeita Maria Auxiliadora, a nossa amiga Tirica do Júlio César, é uma parceira, e temos trabalhado algumas demandas da saúde do município de Aratuba. Entre as necessidades imediatas, recursos para custeio”, justificou Moses Rodrigues.