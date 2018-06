Polícia Civil prende mais 4 em operação contra estupradores de jovens e crianças em Itapajé

É a terceira fase da operação Silêncio dos Inocentes.

Em continuidade às investigações envolvendo crimes de estupros cometidos em Itapajé, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Itapajé, Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17), efetuou a prisão de mais quatro homens nos últimos dias.





O primeiro a ser preso foi ANTONIO ARTUR MARTINS BARROSO (23), na manhã do dia 4 de junho, suspeito de haver estuprado uma adolescente, de apenas 14 anos, na localidade de Riacho das Pedras, distrito de Retiro, em Tejuçuoca/CE, no dia 29 de dezembro de 2016.





No dia seguinte, terça-feira (5), o foco foi o Caso Patronato, no qual uma criança de apenas seis anos foi violentada de maneira covarde e vil, por dois indivíduos no banheiro daquele estabelecimento escolar, tal fato ocorreu pelo menos quatro vezes. A Polícia prendeu JOSÉ GOMES FERREIRA e LEONCIO ALVES SOUSA, ambos zeladores da Escola Patronato.









Em tempo





JOSÉ GOMES, vulgo “TIO ZÉ”, já respondia um TCO pela prática de ato obsceno cometido em 2017. Na ocasião, ele foi flagrado se masturbando em via pública.





LEONCIO, vulgo “TIO LEONCIO”, já havia sido preso duas vezes, uma em 1998 outra em 2013, já respondia por violência doméstica, cometido em 2013, ao ser presos, apenas ZÉ confessou toda a autoria delituosa.





Em tempo II





No dia 07 de junho, foi preso PAULO RICARDO FRANCELINO DE SOUSA, vulgo “RICARDO DA FUNERÁRIA”. Ele foi condenado a nove anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, fato ocorrido em julho de 2014.