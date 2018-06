SOBRAL-CE: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA LOCALIDADE DE RECREIO

Na manhã desta sexta-feira, dia 8, por volta das 6h, foi registrado um homicídio a bala na localidade de Recreio, município de Sobral.





Um homem identificado por "Paulinho" foi executado a bala.





A vítima seguia do distrito de Ubaúna sentido Rafael Arruda, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram vários tiros, executando-o no local.





Segundo informações de testemunhas, a vítima era motorista da empresa Rápido Sobralense, e estava indo pegar o ônibus em Rafael Arruda para conduzir os garis até a sede do município de Sobral.



A Perícia esteve no local e recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.





A Polícia Civil irá investigar o crime, através de um inquérito policial.





Fonte: Sobral 24 horas