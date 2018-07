Caso polêmico: Juiz inocenta homem por estupro porque a vítima "não gritou"

Uma decisão de um juiz de Turin, Itália, tem provocado polêmica. O magistrado Diamante Minucci julgava um homem, de 46 anos, que não teve a identidade revelada, acusado de estuprar uma mulher na cidade. Os advogados de acusação pediam que o autor do crime fosse sentenciado por, pelo menos, 10 anos. No entanto, Diamante surpreendeu a todos ao considerá-lo inocente.





“Não houve choro, grito. Você não o empurrou. Nos perguntamos o por quê? Sem provas, o crime não existe”, afirmou o juiz. Ainda de acordo com ele, a vítima foi muito vaga durante o testemunho quando se referiu “aos sentimentos e comportamentos geralmente encontrados em histórias de abuso sexual”. As informações são do site italiano Il Fatto Quotidiano.





O advogado de acusação rebateu o juiz e disse que a mulher permaneceu em silêncio porque estava em “uma situação de dor” e não é isso que faz ou não ela ter sido vítima. Mas foi em vão. O autor do crime disse, na saída do julgamento, que a vítima real do casa foi ele que teve a reputação arruinada.





Por Ataide de Almeida Jr.

Fonte: Metropoles

Foto ilustrativa