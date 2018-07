Nova modalidade do FIES permite estudar Medicina no UNINTA

Com a abertura de novas vagas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) nesta semana, o Centro Universitário Inta (UNINTA) oportuniza aos candidatos inscreverem-se no Curso de Medicina através do Fies II, modalidade de financiamento do P-Fies que tem como agente financeiro o Banco do Nordeste (BNB). As inscrições para concorrer a uma das vagas devem ser realizadas exclusivamente no site oficial do programa ( http://fies.mec.gov.br/ ) até o próximo domingo, dia 22 de julho.