Prefeito Ivo Gomes inaugurou a Praça da Igreja Matriz no distrito Rafael Arruda

A Prefeitura de Sobral inaugurou na noite de sexta-feira (13), às 19 horas, a Reforma da nova Praça da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, no distrito Rafael Arruda. No evento, também compareceram vereadores, secretários municipais, lideranças comunitárias e comunidade.





O espaço ganhou nova estrutura, o piso foi substituído por intertravado, pedra ardósia e pedra cariri; ganhou nova iluminação, bancos e lixeiras; playgrounds com areia; o espaço ganhou também novo paisagismo dando uma nova cara ao local muito frequentado pelos moradores do distrito.





O prefeito Ivo Gomes, falou sobre a entrega da praça e dos novos investimentos que irá realizar no distrito e suas localidades, como a entrega do miniestádio do Recreio, e a ordem de serviço para recuperação da estrada que Liga a sede do distrito de Rafael Arruda a Recreio. “Estamos muito felizes de entregar a reforma para essa comunidade, que tanto frequenta o local, utilizando a praça como opção de lazer”. Finalizou.