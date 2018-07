Tiririca volta atrás e decide disputar reeleição

Deputado federal pelo PR havia desistido, em dezembro do ano passado, de fazer parte da política brasileira.

O deputado federal Francisco Everardo Oliveira (PR-SP), mais conhecido como Tiririca, disputará a reeleição neste ano. Em dezembro do ano passado, o humorista afirmou que deixaria a vida política por estar “decepcionado com a política brasileira”. A informação é da coluna da Andreza Matais, do jornal O Estado de S. Paulo.





Tiririca foi o parlamentar mais bem votado nas eleições de 2010, com 1,3 milhão de votos, mas admitiu que se candidatou apenas para tentar ganhar visibilidade como artista.





Em 2014, o comediante foi reeleito com 1,016 milhão de votos. No segundo mandato, votou tanto a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) quanto pela abertura de investigação contra Michel Temer, mesmo com a pressão da direção partidária sobre ele.





