Após morte de PMs, cidade viveu noite de terror com execuções sumárias em série. Em todo o estado foram 29 assassinatos

A Grande Fortaleza viveu uma noite de quinta-feira (23) e a madrugada desta sexta (24) de extrema violência. Foram horas de terror com uma sequência de execuções sumárias em, pelo menos, 10 bairros da Capital e outras duas cidades da zona metropolitana. No Interior, o Município de Juazeiro do Norte também foi palco de uma série de assassinatos. Até o começo da manhã de hoje, os órgãos da Segurança Pública haviam contabilizado, ao menos, 29 mortos. Autoridades não se pronunciaram sobre a hipótese de que a matança seria uma suposta retaliação após o assassinato de três policiais militares, em Fortaleza.





Em Fortaleza, os crimes ocorreram nos bairros Barra do Ceará, Rodolfo Teófilo, Vila Manoel Sátiro, Jóquei Clube, Conjunto Ceará (2 homicídios), Granja Portugal, Bela Vista, Itaperi e Demócrito Rocha (um duplo assassinato). Já na Região Metropolitana foram três homicídios em Pindoretama, Caucaia e Eusébio. Além dos assassinatos, as equipes da Perícia Forense do ceará (Pefoce) foram chamadas para vários locais de achado de cadáveres.





Tiroteios ocorreram em vários pontos da cidade no período da noite. Um deles aconteceu no bairro Demócrito Rocha, onde um casal foi morto por desconhecidos por volta de 23 horas. Em Caucaia, uma mulher foi assassinada por volta 18 horas.





Fuzilados





No bairro Bela Vista, cinco pessoas foram feridas a tiros no começo da madrugada. O caso ocorreu na Travessa Santa Catarina. De acordo com o relato de testemunhas, vários chegaram no local e dois carros, desceram com armas nas mãos e começaram a disparar contra um grupo de moradores, na intenção de provocar uma chacina. Uma mulher, identificada apenas por Fabíola, acabou morrendo no local e os feridos levados em ambulâncias do Samu para o IJF-Centro.





Na Rua Peru, no bairro Serrinha, um lutador e professor de artes marciais (muay thai), identificado como Paulo Moura, foi assassinado, a tiros, dentro de seu carro. Nas horas vagas, ele fazia corridas através de um aplicativo. Três pessoas estavam no carro no momento dos disparos, mas conseguiram fugir sem que fossem baleadas.





Na Granja Portugal, um jovem aparentando entre 15 e 17 anos, foi baleado e esfaqueado e, em seguida, teve seu corpo arrastado por vários metros na Rua Coronel Fabriciano,





Houve também um tiroteio na Barra do Ceará com uma pessoa morta e dois assassinatos seguidos nas ruas do Conjunto Ceará.





Interior





Em Juazeiro do Norte, 12 pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas, sendo seis delas no período da noite de ontem. Antes disso, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado no começo da manhã. Os crimes aconteceram nos bairros São José, Triângulo, Frei Damião, Salesianos, João Cabral e Santa Tereza.





Onze dos 12 mortos em Juazeiro já foram identificados. São eles: Luiz Lonhansverson Soares, 15 anos; Maria dos Santos Rocha, 51; Maria Vieira de Souza, 54; Francisco Gonçalves Vieira, 29; Francisco Damião Nascimento de Souza, 20; Raniel Victor da Silva Matos, 16; Paulo César Januário Ferreira, 38; Antenor Silva Santos, 19; João Pedro de Oliveira, 17, Miguel Bernardo do Nascimento, 18; e Paulo Sérgio Lopes da Silva, 36.





Fonte: Fernando Ribeiro / Colaborou: site miseria