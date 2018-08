"CONTINUEM ORANDO POR ELE", PEDE MÃE DE DEIVISON

A mãe do cantor Deivison, da banda Torpedo, por meio de vídeo divulgado aos fãs, pediu para que os pernambucanos continuem orando pelo seu filho. “Peço que vocês continuem orando por ele e nos ajudando em oração”, disse.Ela também pediu para que não desistam de ajudar. “Não tenho muitas palavras para falar para vocês. Agradeço por tudo o que fizeram e que continuam fazendo por ele. Agradeço a todos que compareceram a esse evento para ajudar o nosso Deivison, que não desista de ajudar”.





Deivison era esperado para fazer uma participação no show da banda, na madrugada deste domingo (5), durante o show beneficente promovido para ajudar no seu tratamento contra o câncer, no entanto teve que ser internado. A notícia foi revelada pelas cantoras, por volta das 1h30 da madrugada, assim que deram abertura ao show mais aguardado da noite.





Deivison foi diagnosticado em julho do ano passado. Ele vem se submetendo ao tratamento, que consiste em sessões de quimioterapia e medicamentos.