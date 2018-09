Avião faz pouso forçado na cidade de Boa Viagem após pane em pleno ar

Um avião monomotor ficou parcialmente destruído ao realizar um pouso forçado, na manhã desta sexta-feira (14), na cidade de Boa Viagem (a 217Km de Fortaleza). Segundo piloto, a aeronave sofreu uma pane de motor ainda no ar e foi necessária a aterrissagem de emergência. Ninguém ficou ferido.





Segundo o piloto, que se identificou como Enéas, o avião fazia um voo comercial de Fortaleza para a cidade de Tauá, na Região dos Inhamuns (a 337Km da Capital)à serviço de uma empresa, a Construtora Luís Costa (CLC). Quando a aeronave já estava passando sobre Boa Viagem aconteceu o defeito mecânico. O piloto rapidamente buscou o campo de pouso situado nos arredores de Boa Viagem.





“Foi um grande susto”, disse Enéas em entrevista à Reportagem de uma emissora de rádio local. Logo, o fato chamou a atenção de curiosos, que se dirigiram ao local. Na cidade correu o boato de que o avião seria do Governo do Estado e estaria transportando gestores da Segurança Pública, já que está programada para hoje a inauguração de uma Base do Batalhão Raio (BPRaio), em Boa Viagem, logo mais, com a presença de várias autoridades.





Durante a manobra de emergência, o avião acabou sofrendo avarias. Uma das asas foi quebrada ao tocar no solo. Pedaços da aeronave ficaram espalhados por vários metros de distância da fuselagem.





O piloto permaneceu no local e entrou em contato com autoridades da aviação civil para comunicar o sinistro. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.





Os funcionários da construtora e o piloto do avião não sofreram ferimentos, apesar do grande susto que passaram. O fato terá que ser comunicado à Aeronáutica para registrados naquela corporação.





(Fernando Ribeiro)