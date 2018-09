NOTA DE PESAR DO IFCE (CAMPUS SOBRAL)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) lamenta, profundamente, a morte do estudante do curso de Licenciatura em Física do campus de Sobral Francisco Felipe da Silva Gabriel. O aluno de 22 anos foi vítima de homicídio na madrugada desta segunda-feira, 24 de setembro, no bairro Alto da Brasília, em Sobral. O IFCE solidariza-se com os familiares e os amigos do estudante e repudia todo e qualquer ato de violência que compromete a paz e o futuro do País.

