UNINTA - Laços de Família e CIEE buscam oportunidades para jovens

O projeto de extensão Laços de Família do Centro Universitário Inta (UNINTA) recebeu, em reunião, a Gestora do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Samile Lopes, para acolher jovens que são atendidos pelo programa e buscam o seu primeiro emprego. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (05), na sede do projeto.





De acordo com a Gestora, Samile Lopes, o objetivo da reunião é, em conjunto ao Laços de Família, buscar lugar no mercado de trabalho para a juventude que é assistida pelo projeto. “O intuito hoje é acolher os jovens que se encontram em vulnerabilidade social no município de Sobral, e nós do CIEE, que somos uma ONG sem fins lucrativos, procuramos sempre nos conveniar a projetos sociais como o Laços de Família, de forma que cuidamos desses jovens que estão sem oportunidades e estão inseridos dentro do perfil de aprendiz”, colocou.





Ainda segundo a Gestora, os jovens oriundos do Laços de Família terão prioridade nos direcionamentos do CIEE para as empresas sobralenses, desde que se encontrem no perfil exigido pelas instituições para contratação de jovem aprendiz.





O projeto Laços de Família foi criado através da parceria do UNINTA com a Defensoria Pública do Estado do Ceará para atender a comunidade com serviços gratuitos no âmbito de questões jurídicas junto com o ensino e pesquisa. O Projeto conta com a direção da Defensora Pública, Dra. Emanuela Leite e da Diretora de Extensão e Responsabilidade Social (DIERSO) do UNINTA, Profa. Esp. Regina Maria Aguiar Alves, além da coordenação da Prof. Me. Claudia dos Santos Costa.