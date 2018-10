Deputado dos EUA solicita apoio de Trump na proteção de Bolsonaro

O respeitado deputado republicano Dana Rohrabacher escreveu uma carta para o secretário de estado americano Mike Pompeo temendo pela segurança de Jair Bolsonaro e pedindo ajuda do governo dos Estados Unidos para que as eleições no Brasil sejam livres e seguras.





Na carta, Rohrabacher, que foi um dos principais assessores e redator de discursos de Ronald Reagan, informa ter sido alertado que grupos da Venezuela, do Irã e do Hezbollah estão com especial interesse nas eleições brasileiras.