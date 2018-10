ELEIÇÕES 2018: Tropa do Exército Brasileiro já está em Sobral para impedir a compra de votos

A cidade de Sobral, na Zona Norte do estado (a 224Km de Fortaleza) recebeu, na noite desta sexta-feira (5), as tropas federais que vão reforçar a segurança durante as eleições. Além daquele Município, outras quatro cidades cearenses terão a presença do Exército nas ruas no dia do pleito eleitoral: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Juazeiro do Norte.





Em todo o estado do Ceará serão cerca de 3 mil homens do Exército Brasileiro (EB) que irão se juntar ao efetivo das polícias Civil, Federal e Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para garantir a tranqüilidade no dia da votação.





Em Sobral, um dos principais objetivos do reforço da tropa federal é impedir o crime eleitoral de compra de voto. A cidade é a terra de um dos presidenciáveis, o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes.





Segundo o TRE-CE, o Município de Sobral conta com duas Zonas Eleitorais. A 24º Zona possui 265 secções eleitorais distribuídas em 54 locais de votação, totalizando 77.355 eleitores. Já a 121ª Zona Eleitoral tem 250 secções distribuídas em 46 locais, com um total de 60.155 eleitores.





No total, o Município de Sobral tem cadastrado hoje um total de 137.510 eleitores aptos a votarem em 515 secções distribuídas por 100 locais.





Tropa pronta





Na manhã desta sexta=feira (5) foi realizada, em Fortaleza, uma solenidade de apronto da tropa federal que vai atuar no Ceará amanhã O evento aconteceu no Quartel do 23º Batalhão de Caçadores (Avenida 13 de Maio) e contou com a presença de representantes da 10ª Região Militar, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), do Ministério Publico Estadual (MPE) e das forças da Segurança Pública do estado. A solenidade marcou a apresentação do efetivo, veículos e equipamentos que serão empregados na operação “Eleições 2018”.





Fonte: Cearanews7